La Cepal pronosticó meses de recesión en Argentina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) difundió su nuevo informe sobre las perspectivas económicas regionales, en el que redujo la proyección de crecimiento para la Argentina y advirtió que el país transita meses de recesión.

El organismo dependiente de Naciones Unidas modificó su pronóstico sobre la economía argentina: del crecimiento del 5,3% calculado para el 2025 en su último informe, ahora anticipó una cifra del 4%.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó este miércoles que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de agosto arrojó un alza del 5,2% en el acumulado del año, en relación al periodo enero – agosto del 2024. Esta variación positiva está influenciada por el arrastre estadístico derivado del rebote registrado en 2025 frente a la caída económica del año pasado.

De cumplirse la estimación de la Cepal, los próximos meses deberían arrojar valores negativos para adecuarse a la estimación del organismo y confluir en una cifra más cercana al 4%.

Frente a esto, el documento de la ONU señala que la Argentina “enfrenta un escenario complejo, caracterizado por un proceso de consolidación fiscal de alta intensidad, una fuerte contracción del gasto público y un deterioro de la demanda interna”. Además, la Cepal destaca que “la recuperación del poder adquisitivo de los salarios se mantiene rezagada” y que las políticas monetarias restrictivas “han limitado el acceso al crédito para empresas y familias”.

También prevé que la tasa de de­sempleo podría aumentar, mientras la inflación, aunque en desaceleración, seguirá siendo elevada en comparación con los niveles de la región.

A nivel regional, la Cepal proyecta un crecimiento promedio del 1,9% para América Latina y el Caribe, impulsado por el dinamismo de México, Brasil y algunos países del Caribe.

Con este panorama, el organismo recomienda al gobierno argentino combinar la disciplina fiscal con medidas que fomenten la inversión productiva y la inclusión social para evitar que la recesión se prolongue durante 2026.

El informe de la Cepal se suma al de la Universidad Torcuato Di Tella, que, como bien informó diario Hoy, elevó al 98% la probabilidad de que la economía entre en recesión.