Declararon “persona no grata” a Milei en Rosario
Entre marchas y protestas, el Presidente cerró la campaña con su Gabinete en Rosario.
Milei cerró la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario, en un acto que contó con la presencia de todo su Gabinete y candidatos de distintas provincias del país. Sin embargo, en la previa se repitieron las imágenes de anteriores actos: marchas, carteles e insultos contra el Presidente.
Desde las 18, los seguidores libertarios esperaron al mandatario en el Parque España; mientras que apenas a 100 metros, en Plaza Guernica, estaba convocada una movilización en su contra por parte de organizaciones políticas, sociales y gremios. Las mismas lo declararon “persona no grata” a Milei.
La última vez que visitó esta provincia, hace 20 días, el jefe de Estado tuvo que cancelar su recorrida por una nutrida protesta en rechazo a su presencia, que terminó con incidentes con la policía.
Por otro lado, el Presidente, durante su discurso en el acto, volvió a prometer reformas: “Tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita”.