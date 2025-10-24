Declararon “persona no grata” a Milei en Rosario

Milei cerró la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario, en un acto que contó con la presencia de todo su Gabinete y candidatos de distintas provincias del país. Sin embargo, en la previa se repitieron las imágenes de anteriores actos: marchas, carteles e insultos contra el Presidente.

Desde las 18, los seguidores libertarios esperaron al mandatario en el Parque España; mientras que apenas a 100 metros, en Plaza Guernica, estaba convocada una movilización en su contra por parte de organizaciones políticas, sociales y gremios. Las mismas lo declararon “persona no grata” a Milei.

La última vez que visitó esta provincia, hace 20 días, el jefe de Estado tuvo que cancelar su recorrida por una nutrida protesta en rechazo a su presencia, que terminó con incidentes con la policía.

Por otro lado, el Presidente, durante su discurso en el acto, volvió a prometer reformas: “Tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita”.