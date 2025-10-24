El consumo masivo continúa en sus mínimos históricos

Tras el pésimo año que significó el 2024 en la medición del consumo masivo, con caídas históricas que rozaron el 30%, en 2025 algunas mediciones interanuales iniciaron de manera positiva, ya que la base de comparación es con el año anterior. No obstante, volvieron a observarse números negativos, incluso frente al año pasado.

Según el Indec, las ventas en supermercados decrecieron 0,2% en agosto respecto a julio. En tanto, se registró una leve alza del 0,3% en comparación con el mismo mes del 2024, cuando había caído 10,1%.

Uno de los datos más alarmantes es que sigue elevado el uso de la tarjeta de crédito como medio de pago: las compras que se efectuaron a través de esta herramienta representaron el 45,1% de las ventas totales (el promedio histórico es del 36%). Fue el medio de pago más utilizado. Asimismo, el estudio destacó que el ticket promedio fue de $30.711 pesos.

Por otro lado, las ventas en autoservicios mayoristas crecieron 1% frente a julio, pero se derrumbaron 8,4% en relación a agosto del 2024, mes que ya había registrado una caída del 15,1%

En tanto, al igual que en supermercados, la tarjeta de crédito fue el medio de pago más utilizado en este sector al representar el 29,5% de las ventas totales.

Además, el ticket promedio fue de $37.001 pesos, lo que significa una variación del 16,3% con respecto a agosto del 2024, la mitad que la inflación acumulada durante el mismo periodo (33,6%).

Por último, las ventas en shoppings y centros de compra durante agosto retrocedieron 1,9% respecto al mismo mes del 2024.