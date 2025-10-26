Lesa humanidad: fuerte repudio a un fallo de la Corte

Diversos organismos de derechos humanos repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que anuló la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos “Indio” Castillo, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Según argumentó el máximo tribunal, los jueces deben acreditar con indicios concretos el peligro de fuga luego de dos años de preventiva.

El pronunciamiento lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la Asociación Buena Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos históricos. Según alertaron, la decisión de la CSJN constituye un nuevo retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Las entidades apuntaron contra los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a quienes recordaron como “responsables del 2x1 para genocidas” en 2017, y los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza, quienes firmaron el fallo que benefició a Castillo.

“El Poder Judicial tiene el deber de garantizar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y que los genocidas no obstaculicen las investigaciones”, señalaron los organismos, al advertir que los represores “mantienen pactos de silencio que impiden conocer el destino de los desaparecidos y de las víctimas del plan sistemático de robo de bebés”.

Asimismo, recordaron que más de un centenar de represores se fugaron desde la reapertura de los juicios y que “mientras la Corte limita las prisiones preventivas de los genocidas, casi la mitad de la población carcelaria permanece detenida sin condena firme en condiciones de hacinamiento”.

El comunicado también vinculó el fallo con la política del gobierno de Milei y la vicepresidenta Villarruel, a quienes acusaron de impulsar “un plan para otorgar beneficios y poner fin a los juicios por delitos de lesa humanidad”.

“A casi 50 años de los crímenes del terrorismo de Estado, exigimos un Poder Judicial a la altura de su responsabilidad histórica”, concluyeron.