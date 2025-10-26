Los servicios lideran los aumentos en la era Milei

Los argentinos van a las urnas este domingo en medio de indicadores económicos que dan cuenta de la caída del consumo masivo, del alza de la desocupación y el empleo precario, y de una recesión. Si bien esta situación es producto de diversas decisiones, una de las cuestiones que se resalta es el aumento exponencial de los servicios, consecuencia de las desregulaciones y el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 “los alquileres y los servicios públicos son los componentes que más incrementaron su precio relativo con una suba acumulada de 53% (por arriba de la inflación) hasta septiembre de 2025”.

Por otra parte, en el caso de los servicios públicos, la canasta del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA CONICET), constituida por electricidad, gas, agua y transporte, incrementó 514% desde diciembre de 2023. En paralelo, la inflación general fue de 171%.

Solo en septiembre, la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) alcanzó un 2,1% mensual, mientras que la división “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” encabezó las subas con 3,1%.

En este camino, desde el Instituto remarcaron que la canasta de servicios públicos representó el 10,7% de un salario promedio registrado, cuando su promedio histórico no superaba el 6%.