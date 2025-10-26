La prensa internacional habla de un “plebiscito” para Milei

Medios de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido coincidieron en presentar las elecciones de medio término en Argentina como un “plebiscito” para la gestión del presidente Javier Milei.

“Las elecciones legislativas del domingo son vitales para los próximos dos años del Gobierno de Milei, según analista”, tituló el medio estadounidense CNN una nota sobre una entrevista de Carmen Aristegui a Daniel Zovatto.

Según se indicó, Milei “venía bien en las encuestas”, pero ahora “se le está complicando porque a un buen sector de la sociedad argentina se le está terminando la paciencia”. El articuló recordó que la gestión controló la inflación y logra “algunos progresos en la macroeconomía”. Sin embargo, se deterioró el poder adquisitivo, hay desempleo y gran parte de la sociedad argentina “no llega a fin de mes”, lo que redunda en una “situación social es muy angustiante”.

“Los escándalos de corrupción le salpicaron muy cerca, incluído el de su propia hermana. Trump está ayudando a Milei, no a la Argentina”, sentenció el entrevistado Zovatto.

Por su parte, la BBC, de Reino Unido, se preguntó: “¿Cómo puede una elección legislativa en Sudamérica volverse tan trascendente que hasta Washington busca influir en ella?” “Para el presidente argentino, un economista libertario que recibe apoyo directo de su par estadounidense, se trata de su prueba más delicada en los casi dos años que lleva de mandato”, señaló el medio británico.

Por su parte, el sitio alemán DW alertó que Milei está “bajo presión”, al tiempo que citó testimonios de Marcela Pagano, una diputada exlibertaria, al marcar que “Milei se habría rodeado de oportunistas y aduladores”.

El sitio también consultó al analista político Sergio Berensztein, quien sostuvo: “Tampoco es que un triunfo solucione los problemas. El gobierno tiene que modificar la forma en la cual el presidente Milei administró el poder, muy confrontativo”.

En tanto, France 24 tituló: “Elecciones en la Argentina: los partidos cierran campaña, de cara a lo que promete ser un plebiscito para Milei”. El sitio francés describe la importancia de la provincia de Buenos Aires y recuerdo a José Luis Espert, quien figura como cabeza de la lista oficialista en el distrito pero no compite después de que “una investigación judicial y acusaciones en la prensa de estar ligado al narcotráfico” lo obligaron a renunciar a su candidatura.

“Estos comicios pasarían desapercibidos en condiciones normales, pero se han convertido en una especie de referendo sobre la gestión de Milei y en un test a la fuerza del peronismo”, describió France 24.

A su vez, el medio francés resaltó que “la deuda externa bruta se situó en el segundo trimestre de 2025 en 305.043 millones de dólares, la más alta desde 1994”.

Otro de los medios internacionales que hizo referencia a la situación argentina fue la agencia de noticias Reuters, que se refirió a los reclamos de los jubilados que se manifiestan semanalmente en Plaza Congreso. “Jubilados al borde del colapso: los jubilados argentinos protestan”, tituló en primera plana.