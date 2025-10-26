Jorge Taiana visitó a Cristina Kirchner y habló sobre la baja participación electoral

El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, visitó este domingo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires. Tras el encuentro, reveló que a la exmandataria “le llama la atención la baja participación” registrada hasta el momento en las elecciones legislativas.

Consultado por la prensa, Taiana señaló que “ella transmite sus mensajes. Conversamos y coincidimos que cuanta mayor participación, mejor”. En ese sentido, el dirigente peronista llamó a quienes aún no habían concurrido a las urnas a hacerlo antes del cierre de la jornada: “Queremos que haya más participación electoral, todavía queda una hora”.