Patricia Bullrich votó en la Ciudad tras un traspié con la Boleta Única

La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, enfrentó dificultades al momento de votar este domingo con la Boleta Única de Papel en el marco de las elecciones legislativas 2025. La actual ministra de Seguridad ingresó y salió dos veces del box de votación antes de completar el proceso.

Tras emitir su sufragio, la funcionaria tuvo problemas para introducir la boleta en la urna, lo que casi la llevó a abrirla frente a las autoridades de mesa. Finalmente, debió regresar al box para volver a doblarla correctamente.

Consultada por la prensa, Bullrich explicó el motivo del inconveniente: “Voté rápido, la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres”. Luego agregó que la jornada es una oportunidad para reflexionar sobre el valor del voto y la importancia de la participación ciudadana.