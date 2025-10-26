Elecciones 2025: La participación llegó al 67%, el nivel más bajo desde 1983

La Cámara Nacional Electoral informó que cerca del 67% del padrón habilitado votó este domingo en las elecciones legislativas 2025. Se trata del nivel de participación más bajo desde el retorno de la democracia en 1983 y marca una nueva caída respecto de los últimos comicios.

En las elecciones de 2023, realizadas junto con las presidenciales, la participación había alcanzado el 70,43% en las PASO y el 77,05% en el balotaje. El antecedente más comparable es el de 2021, también de medio término, cuando votó el 67,78% en las primarias y el 71% en las generales, en un contexto aún condicionado por la pandemia.

La baja de este año consolida una tendencia observada en las últimas dos décadas: tras la crisis de 2001, el promedio de participación descendió a 74,17%, y aunque con la incorporación de las PASO se recuperó parcialmente, en 2021 volvió a caer al 71,39%.

Según la ley electoral, los primeros resultados del escrutinio provisorio podrán difundirse a partir de las 21 horas, tres horas después del cierre de los comicios.