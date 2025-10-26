La Cámara Nacional Electoral informó que, a una hora del cierre, ya votó el 58,5% del padrón.

Según datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, a las 17 horas había votado el 58,5% del padrón habilitado en todo el país en el marco de las elecciones legislativas 2025. El nivel de participación se ubica seis puntos porcentuales por debajo del registro alcanzado en las legislativas de 2021, cuando a la misma hora había concurrido a las urnas el 64,5% del electorado.

El dato marca una merma en la concurrencia respecto de aquel antecedente inmediato, celebrado en plena pandemia de coronavirus, y será clave observar la evolución de la participación en la última hora de la jornada antes del cierre de los comicios.