El oficialismo ganó a nivel nacional y reconfiguró la composición parlamentaria

La jornada electoral del domingo redefinió el mapa político en el Congreso. La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional con el 40,81 por ciento de los votos y se aseguró 64 de las 127 bancas en disputa en la Cámara de Diputados. El peronismo quedó en segundo lugar con 32.67 por ciento y 46 escaños, mientras que Provincias Unidas alcanzó el 7,2 por ciento y sumó 8 bancas. Otras fuerzas locales y provinciales completaron el reparto con 11 escaños.

La Cámara alta

En el Senado, donde se renovaron 24 bancas, el oficialismo consiguió un avance clave al imponerse en seis de las ocho provincias que eligieron representantes. Ese resultado le permitió ampliar su representación y equilibrar la composición de la Cámara alta, un terreno que hasta ahora le era adverso. Con esta nueva correlación de fuerzas, La Libertad Avanza se afirma como actor central y gana margen para impulsar proyectos en los próximos dos años.

La nueva composición de Diputados

La Cámara baja, que cuenta con 257 miembros, quedó reconfigurada tras la elección. La Libertad Avanza pasó a controlar 64 de las bancas renovadas, lo que le permite ampliar su bloque. El peronismo, con 46 escaños, retuvo presencia en distritos clave como el norte del país, aunque perdió terreno en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Provincias Unidas, con 8 bancas, se consolidó como tercera fuerza, mientras que partidos provinciales y locales sumaron representación en distritos como Misiones, Río Negro y Neuquén.

La elección en la provincia de Buenos Aires fue determinante: allí se disputaban 35 bancas y el oficialismo logró imponerse por un margen ajustado. En la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza también se consolidó como primera fuerza, con 7 de las 13 bancas en juego.

El nuevo reparto de bancas configura un escenario en el que La Libertad Avanza emerge como el actor central de la escena parlamentaria. Con un bloque reforzado en Diputados y una presencia ampliada en el Senado, el oficialismo dispondrá de una base decisiva para impulsar su agenda legislativa.

El resultado de las recientes elecciones marca un punto de inflexión en la dinámica política nacional y anticipa un Congreso atravesado por negociaciones permanentes y nuevas correlaciones de poder.