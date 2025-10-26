Amplio triunfo de Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se impuso con contundencia en la elección porteña y se convirtió en la candidata a senadora más votada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con el 50,39% de los votos, la referente de La Libertad Avanza garantizó al oficialismo dos de las tres bancas en el Senado que estaban en disputa.



El segundo lugar fue para Mariano Recalde, de Fuerza Patria, quien obtuvo el 30,59% de los sufragios y se quedó con la tercera banca en la Cámara alta. De esta manera, Bullrich y su compañero de fórmula, el economista Agustín Monteverde, reemplazarán a Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, los actuales senadores de la ex coalición Juntos por el Cambio.



En la elección de Diputados, el bloque libertario también mostró una fuerte performance: conquistó seis de las trece bancas que estaban en juego, mientras que Fuerza Patria obtuvo cuatro.



El resultado ratifica la consolidación de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo nacional encontró uno de sus bastiones más sólidos. Bullrich, que dejará su cargo ministerial en diciembre, volverá al Congreso después de casi una década, en un retorno que refuerza el núcleo político del gobierno de Javier Milei.



Su compañero de lista, Agustín Monteverde, es un economista identificado con posiciones liberales y con vínculos en el ámbito castrense, quien incluso recibió elogios públicos de Cecilia Pando, referente de sectores militares retirados.



El triunfo de Bullrich en la capital porteña representa una nueva señal de respaldo al proyecto libertario, que sigue ampliando su influencia en el territorio más afín al oficialismo.