Milei: “Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”

El presidente Javier Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza y calificó de “histórico” el triunfo de su espacio en las elecciones legislativas nacionales. “Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. El pueblo decidió dejar atrás cien años de decadencia y seguir en el camino de la libertad”, afirmó.

Milei sostuvo que el próximo será “el Congreso más reformista de la historia argentina” y remarcó que en los próximos dos años buscará afianzar ese rumbo. “Estamos enfocados en llevar adelante las reformas necesarias para hacer grande a la Argentina nuevamente”, señaló.

El mandatario lanzó además un mensaje de diálogo hacia las provincias: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores a discutir en conjunto estos acuerdos. Ahora sí vamos a poder poner en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.

Finalmente, Milei habló de una “oportunidad histórica e irrepetible” y llamó a dejar de lado los intereses partidarios. “Tenemos la responsabilidad de trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tengamos puntos de acuerdo, para aprobar los cambios que la Argentina pide a gritos hace tantos años”, concluyó.