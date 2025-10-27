Elecciones 2025: Fuerza Patria ganó en Berisso

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, logró mantener para el peronismo el mismo porcentaje obtenido el 7 de septiembre pasado. Sin embargo, La Libertada Avanza (LLA) achicó la distancia.

Con el 95% de las mesas escrutadas y el 72,48% de participación electoral, Fuerza Patria se impuso con el 44,88% de los votos, frente al 37,49% que cosechó el partido libertario.

Si bien hay motivo de celebración en el peronismo de Berisso, se trata de una diferencia más corta que la ocurrida el 7 de septiembre. En aquellas elecciones, Cagliardi había decidido encabezar la lista de concejales con su candidatura testimonial, y había conseguido el 46,88%% de los votos. En contraposición, LLA había cosechado tan solo el 31%. En término nominales, Fuerza Patria perdió 2 mil votos, mientras que el espacio libertario obtuvo casi 3 mil votos más.

En parte, esa diferencia se explica en que en las elecciones provinciales participó el radicalismo bajo el selló Somos Buenos Aires, que obtuvo el 9,97%. Sin ese espacio presente este domingo, el tercer puesto fue para el Frente de Izquierda, que consiguió el 5,90% de los votos.