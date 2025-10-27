La Libertad Avanza también se impuso frente al peronismo en La Plata

El marcado retroceso de votos por parte del peronismo en provincia de Buenos Aires con relación a las elecciones provinciales también se reflejó en La Plata. Con el 97,26% de las mesas escrutadas y con una participación electoral del 71,26%, La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 44,18% en estas elecciones nacionales, frente al 38,83% conseguido por Fuerza Patria.

Cabe destacar que en los comicios del 7 de septiembre, Fuerza Patria se había impuesto en La Plata con el 43,71% de los votos según el escrutinio definitivo, frente al 36,37% del partido libertario. En término nominales, significa que el peronismo perdió más de 20 mil electores platenses, y LLA ganó más de 28 mil. La participación había sido más baja, del 63,87%.

En tanto, al podio volvió a subirse el Frente de Izquierda, que obtuvo el 5,45% de los votos. Le siguió Provincias Unidas, el espacio cuya lista encabezaba Florencio Randazzo, con el 3,13% de los votos; Propuesta Federal para el Cambio, la lista de Fernando Burlando, con el 2,37%; y, más atrás, el espacio de Santiago Cúneo, con el 1,06% de los votos.