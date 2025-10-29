Inicia en La Plata el escrutinio definitivo

Tal como marca el cronograma electoral, hoy se pone en marcha el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales celebradas este domingo en la provincia de Buenos Aires. El operativo se desarrollará en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata donde se revisar y contabilizar todas las actas de los comicios del 26 de octubre.

El escrutinio definitivo es un proceso clave para garantizar que todos los votos emitidos sean correctamente contabilizados. En esta instancia, se revisan posibles errores de carga y se detectan vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas, que pueden dar lugar a reclamos y protestas.

Además, este miércoles también vence el plazo para que los partidos políticos presenten observaciones formales sobre irregularidades o inconsistencias detectadas durante la votación.

Cabe destacar que en estas elecciones debutó otro sistema de votación, la Boleta Única de Papel (BUP), que arrojó la sorpresa del triunfo del Gobierno nacional. Según escrutinio provisorio, la lista de LLA, encabezada por Santilli, obtuvo el 41,52% en la Provincia (3.470.182 votos), mientras que Fuerza Patria, que llevó como primer candidato a Taiana, alcanzó el 40,84% (3.413.811 votos).