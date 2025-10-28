El Gobierno posterga los cambios en el Gabinete

Javier Milei indicó que puso en pausa los cambios en los ministerios tras la victoria de este domingo. Si bien admitió que tiene que “armar” el “nuevo Gabinete” por los “cambios obligados” por la elección como senadores de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que “tengo tiempo”.

Durante una entrevista en A24, el Presidente preguntó “¿cuándo cambia la Cámara?”, a lo que el periodista Antonio Laje respondió “el 10 de diciembre”. “Entonces algo de tiempo tengo”, contestó a su vez el mandatario.

Por ahora, el único cambio confirmado es el del canciller saliente, Gerardo Werthein, por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunciado la semana pasada. A esto se suma el anuncio de Mariano Cúneo Libarona que anticipó su salida del Ministerio de Justicia, pero con la victoria electoral del domingo se puso en pausa.

Antes de las elecciones, una de las principales dudas estaba en la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario incluso había criticado a quienes toman decisiones importantes en el Gobierno pero no ponen la firma, en una clara alusión al asesor presidencial Santiago Caputo, quien aparece como monotributista.

Ante esto, el fuerte vínculo del integrante del “triángulo de hierro” con Estados Unidos en medio de las negociaciones por el salvataje lo posicionaron como un eventual sucesor de Francos.

No obstante, en su discurso del domingo a la noche, uno a los que primero elogió Milei fue a su jefe de Gabinete.