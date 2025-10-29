El Gobierno apuesta a diciembre para imponer su reforma laboral

El Gobierno nacional trabaja en la convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre, con el objetivo de instalar en la agenda parlamentaria la reforma laboral y la tributaria. La decisión no sorprende ya que, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará con una correlación de fuerzas más favorable y pretende aprovecharla para acelerar proyectos que hasta ahora habían encontrado resistencia.

En la Casa Rosada admiten que la reforma laboral es una de las prioridades inmediatas. El oficialismo busca retomar la iniciativa presentada en 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, que habilita fraccionar vacaciones, crear bancos de horas y flexibilizar convenios colectivos. Para los gremios y la oposición, se trata de un paquete que pone en riesgo derechos adquiridos bajo el pretexto de “modernizar” el mercado de trabajo.

En ese marco, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra los sindicatos y pidió su acompañamiento, aunque en paralelo los responsabilizó por el estancamiento económico. La estrategia oficial combina equilibrio fiscal, reducción del gasto y flexibilización laboral, una fórmula que apunta a abaratar costos empresariales a costa de los trabajadores.

La convocatoria a extraordinarias también incluiría la reforma tributaria y el Presupuesto 2026, pero el verdadero núcleo de tensión será la discusión laboral. Con un Congreso renovado y un oficialismo decidido a imponer su agenda, diciembre se perfila como el inicio de un ciclo legislativo marcado por la confrontación. Para la oposición, el Gobierno no busca consensos, busca aprovechar la nueva mayoría para avanzar con un ajuste que limita garantías históricas.