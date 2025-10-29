Martín Menem admitió tensiones con Santiago Caputo

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, habló de las diferencias que mantiene con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y pidió evitar hacer públicas las críticas que surge al interior de La Libertad Avanza (LLA).

En este camino, admitió tener “diferentes puntos de vistas”, a lo que agregó el pedido de mantener los debates internos dentro del espacio en una clara alusión a las Fuerzas del Cielo, la organización juvenil que lidera Santiago Caputo.

“La autocrítica trato que sea adentro del vestuario. Salimos a jugar, jugamos todos para el mismo lado”, sentenció Menem, y sumó: “Tal vez la autocrítica es que esas diferencias de criterio se dieron a cielo abierto. No está bueno, tenemos cosas para corregir”.

Asimismo, destacó: “Se pasó una elección, fue exitosa, pero con la misma humildad tenemos que replantear decisiones a tomar. Bilardismo puro”.