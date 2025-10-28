La Libertad Avanza conquistó varias localidades en La Plata

El marcado retroceso de votos por parte del peronismo en provincia de Buenos Aires con relación a las elecciones del 7 de septiembre también se reflejó en La Plata. Con una participación electoral del 71,21% en la capital bonaerense, La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 44,14% en estas elecciones nacionales, frente al 38,88% conseguido por Fuerza Patria.

Cabe destacar que en los comicios provinciales, Fuerza Patria se había impuesto en La Plata con el 43,71% de los votos según el escrutinio definitivo, frente al 36,37% del partido libertario. En término nominales, significa que el peronismo perdió más de 20 mil electores platenses, y LLA ganó casi mil. La participación había sido más baja, del 63,87%, por lo que el análisis que arrojaron los resultados en la provincia de Buenos Aires se repite en La Plata: hubo una gran masa de electores que el 7 de septiembre se quedó en la casa y este domingo fue a votar por LLA.

Ahora bien, esta reversión de los votos, consecuentemente, también se vio en varias localidades de la ciudad. El 7 de septiembre el partido libertario solo había ganado en Gorina, Gonnet, Poblet y El Rodeo. Este domingo se posicionó ganador en muchas más localidades.

Según los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral, LLA consiguió una ventaja considerable en buena parte de los circuitos del Casco Urbano, con promedios cercanos al 45%. El apoyo también se consolidó en la zona norte, donde barrios como Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Gorina le dieron cifras que en algunos casos superaron el 50%.

La ola violeta se extendió además a sectores populosos del oeste y sur platense como Lisandro Olmos, Abasto, Villa Elvira, San Carlos y Los Hornos. Esto marca una tendencia que reflejó la paridad y la diversidad del voto urbano.

En contraste, Fuerza Patria logró conservar terreno en algunos bastiones del peronismo local, principalmente en Arturo Seguí, El Peligro, Melchor Romero, Ángel Etcheverry, y parte del sur como Barrio Aeropuerto, Parque Sicardi, Arana e Ignacio Correas.

En este camino, este giro de 180 grados del voto en La Plata en menos de dos meses se puede atribuir, entre otros factores, a la actitud del intendente Julio Alak. En septiembre el intendente volcó toda la artillería a la calle, con banners y reparto de boletas bajo puerta en todos los barrios de la ciudad, dos veces. También se empeñó en llevar a los candidatos a diputados, concejales y consejeros a todas las actividades de gestión y proselitistas que encabezó casi a diario en plena campaña.

La campaña que arrancó después para el 26 de octubre fue distinta, más fría y con menos compromiso por parte del oficialismo local.