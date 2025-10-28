Empresas de EE. UU. reclaman reformas

Tras el triunfo electoral del espacio de Milei, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) afirmó que los resultados de las elecciones legislativas de este domingo abren “una nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita”.

AmCham valoró la “estabilidad macroeconómica” y la “desregulación” impulsada en los dos primeros años de la gestión libertaria. Sin embargo, advirtió que el desafío ahora es “mejorar la competitividad, modernizar la infraestructura, simplificar el sistema tributario y adecuar las normas laborales”.