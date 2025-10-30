Recrudece el conflicto en Acerías Berisso

Esta semana escaló el conflicto en Acerías Berisso tras la toma de la fábrica iniciada por los trabajadores la semana pasada.

Según denunciaron, pese a la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa permaneció cerrada y retiró materiales del predio. A su vez, sus dueños no se presentaron en la audiencia convocada por la cartera laboral para mediar en el conflicto.

La situación inició meses atrás con la demora en el pago de sueldos y malos tratos, y recrudeció con el cierre sorpresivo de la fábrica que deja a casi 60 familias sin trabajo.