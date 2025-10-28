Nuevos cambios en Ganancias

ARCA flexibilizó los parámetros para que las sociedades puedan solicitar la reducción desde el tercer anticipo del Impuesto a las Ganancias.

Anteriormente, se debía esperar hasta el quinto anticipo, o ejercer la opción desde el primero si la suma total a ingresar superaba en más del 40% el importe estimado de la obligación.

Por otra parte, se actualizaron los montos mínimos que determinan si una solicitud de opción de reducción será sometida a controles especiales. Para contribuyentes de alta significación fiscal, el umbral de la base de cálculo se eleva a $250 millones, y para el resto será de $200 millones.