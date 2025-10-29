Avanza un nuevo plan de viviendas en La Plata

La ciudad de La Plata contará con un nuevo emprendimiento habitacional surgido del convenio entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La propuesta apunta a dar respuesta a la demanda de viviendas y promover un desarrollo urbano planificado, sustentable y adaptado a las necesidades familiares.

El proyecto prioriza criterios de eficiencia constructiva, iluminación y ventilación natural, además de la optimización de recursos y la calidad espacial. Las unidades serán de tipo dúplex y contarán con un diseño que permitirá la ampliación progresiva de dormitorios, acompañando el crecimiento de las familias y ofreciendo una solución flexible a largo plazo.

La planificación incluye la integración del conjunto con el entorno, el trazado vial y la accesibilidad tanto peatonal como vehicular. Asimismo, se prevé la incorporación de espacios verdes y áreas comunitarias que fomenten la cohesión barrial y consoliden la identidad urbana del sector, en el marco de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna.

En el marco del acuerdo, la UOM asumirá las tareas de preparación del terreno como el estudio de suelos, limpieza, nivelación y compactación, mientras que el Ministerio provincial llevará adelante los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para la construcción de las unidades habitacionales.

A su vez, la cartera conducida por Silvina Batakis gestionará la afectación del inmueble al destino acordado y promoverá la subdivisión y la futura escrituración social a favor de los beneficiarios, en articulación con la Escribanía General de Gobierno y otros organismos competentes.

Este proyecto se suma a otras iniciativas habitacionales en marcha en la capital bonaerense: recientemente se entregaron 21 viviendas en Melchor Romero, avanzan otras 175 en la misma localidad, se construyen 58 unidades en Villa Elvira y están próximas a iniciarse 50 más en el barrio San Lorenzo.