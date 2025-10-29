Cristina impulsa una negociación con el Gobierno para definir la Corte Suprema y el liderazgo del Ministerio Público

Cristina Fernández de Kirchner dio la orden de activar una negociación con el Gobierno nacional para cubrir las vacantes pendientes en la Corte Suprema de Justicia, según confirmaron fuentes con acceso habitual a la ex presidenta. La iniciativa incluye además la discusión por el nombramiento del procurador general de la Nación —cargo vacante desde 2017— y del defensor del Pueblo, sin titular desde hace 16 años.

“El momento es ahora”, habría sido la frase que utilizó la ex mandataria para marcar el inicio de las conversaciones. Su cálculo se apoya en la actual correlación de fuerzas en el Senado, donde el oficialismo y el peronismo podrían alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar los nombramientos.

Con el recambio legislativo previsto para diciembre, el bloque peronista contará con 28 senadores, mientras que La Libertad Avanza sumará 20. Entre ambos espacios reúnen los 48 votos que exige la Constitución para designar a los miembros de la Corte y al jefe de los fiscales. Sin el acompañamiento del peronismo, el Gobierno no podría avanzar con las designaciones.

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, fue designado por Cristina para encabezar las tratativas. El funcionario estuvo este lunes en el departamento de la ex presidenta, ubicado en el barrio porteño de Constitución.

Respecto a los nombres, la ex mandataria pretende que una de las nuevas integrantes de la Corte sea una mujer. Aunque en el kirchnerismo circularon versiones sobre la posible postulación de Graciana Peñafort, las fuentes consultadas descartan esa opción. Entre las figuras que Cristina ya había impulsado en el pasado figura la ex senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun, valorada dentro del bloque peronista.

El caso del defensor del Pueblo presenta una complejidad adicional, ya que su designación requiere el voto de los dos tercios de ambas cámaras. Esto obligará a una negociación más amplia que también involucre a la Cámara de Diputados, donde la bancada de Unión por la Patria mantiene una composición menos homogénea que la del Senado.