Milei planea un fuerte ajuste en educación

La Comisión de Educación del Senado alertó sobre el ajuste en educación que planea el gobierno de Milei para el próximo año, luego de dar inicio al debate sobre el Presupuesto 2026. Al respecto, el presidente del organismo, Eduardo “Wado” de Pedro, lideró una reunión con referentes del sector educativo, gremios, y organizaciones no gubernamentales, para analizar el proyecto.

“Este presupuesto es un ajuste profundo, y recorta la inversión educativa y científica de manera alarmante”, expresó el senador kirchnerista, quien alertó sobre la eliminación del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional y las leyes que garantizan el 6% del PBI para educación y el 1% para ciencia y tecnología.

Por otro lado, Laura Penacca, excoordinadora del Conectar Igualdad, remarcó en la reunión que “hoy el programa es inexistente, y el presupuesto 2026 asigna cero pesos para continuar con la iniciativa”.