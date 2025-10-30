La comisión $Libra encontró otra estafa de Javier Milei

La comisión investigadora del caso $Libra, la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei y resultó ser una estafa, descubrió el mismo modus operandi aplicado con otra moneda virtual. En la misma participaron las mismas figuras que fueron parte del escándalo cripto.

Asociación ilícita

“La promoción del proyecto $Libra no fue algo que sorprendió al Presidente, sino un patrón de conducta que venía realizando con viejos amigos”, sostuvo Maximiliano Ferraro, titular de la comisión investigadora, en la reunión que se llevó a cabo esta semana.

Luego, el diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, expuso la conexión entre la memecoin promocionada por Javier Milei y la criptomoneda KIP Protocol, en base a la respuestas de las exchanges (plataforma para comprar, vender e intercambiar criptomonedas) Binance y GateIO a los oficios enviados por el grupo parlamentario. “Estaríamos ante una presunta asociación ilícita”, sintetizó el legislador.

La conexión financiera

Según narró Marino, el 10 de diciembre de 2024 la billetera del trader Mauricio Novelli (el nexo de Milei con el mundo cripto) recibió un depósito de casi 60 mil dólares por parte de una billetera de GateIO, que era de Manuel Terrones Godoy, otro de los implicados en el caso $Libra. Minutos más tarde, Terrones Godoy mandó 50 mil dólares a otra cuenta. Esa misma noche recibió 6.750.000 tokens de KIP Protocol, la empresa detrás de $Libra.

El 15 de febrero de 2025, la noche en la que Milei promocionó la criptomoneda, “la cuenta que había recibido fondos de Terrones Godoy hizo una transferencia de 120 mil dólares”.

El detalle de la estafa

Ese mismo 10 de diciembre KIP Protocol lanzó su moneda digital, que anteriormente había sido presentada en el Tech Forum, realizado el 19 de octubre y organizado por Novelli y Terrones Godoy.

En ese evento, habló el CEO de KIP Protocol, Peh Chyi Haur, que se hizo llamar Julian Peh. Esa misma jornada publicó en X sobre el lanzamiento y señaló que “habló antes de Milei”. “Al día siguiente publica un twit en el que muestra que se reunió con Milei, y una selfie que se sacaron, donde se supone que hablaron de todas estas cosas y que el Presidente apoyaría proyectos como KIP Protocol”, relató Marino.

Finalmente, el 6 de diciembre, KIP Protocol hace una publicación promocionándose con la imagen de Milei y, al día siguiente, empieza una interacción por la red social X entre el mandatario argentino y Julian Peh, tres días antes de que el singapurense lance la moneda digital.

Con la moneda ya en venta, el 11 de diciembre de 2024, según narró Marino, “Julian Peh reposteó una publicación que literalmente dice que Milei apoya a KIP”.

“Usaron KIP Protocol, que no era un proyecto serio, que estaba estructurado para poder retirarse rápidamente, y a toda la gente que compró el token para sacarle la plata. Como esto pasó bajo el radar, después elevaron la apuesta y probaron con $Libra en un volumen mucho mayor, involucrando a Hayden Davis, con un tuit del Presidente fijado por horas. Demuestra la existencia de un modus operandi”, sentenció Marino.