La CGT advierte por la reforma laboral

La co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, analizó las posibles reformas que impulsará el Gobierno nacional y señaló que la central obrera tendrá un rol central como custodia de los derechos de trabajadores.

En este sentido, sostuvo que hasta ahora las medidas de la gestión de Milei “no generaron empleo digno, sino todo lo contrario: llevaron los salarios a estar entre los más bajos de la región, impulsaron el crecimiento del empleo informal y del pluriempleo, provocaron la destrucción de más de 200 mil puestos formales y el cierre de 15 mil pymes”.

En esa línea, la dirigenta sindical enfatizó que “hablar de `salarios dinámicos´ es abrir la puerta a bajarlos y que proponer convenios por empresa apunta a debilitar la negociación colectiva”.