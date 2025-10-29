El dólar subió y el "efecto elecciones" se diluyó en un día

El entusiasmo que había desatado el triunfo legislativo de La Libertad Avanza en los mercados duró apenas una rueda. Tras la histórica baja del lunes, ayer el dólar minorista volvió a escalar y se vendió a $1495 en el Banco Nación, con picos por encima de los $1500.

La suba de $35 (+2,4%) borró casi todo el retroceso previo y dejó la cotización apenas $20 por debajo del récord del viernes. El mercado dejó en claro que la calma postelectoral fue apenas un respiro, tras el cual el dólar retomó su camino ascendente.