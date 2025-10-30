San Vicente celebra el Mes de la Tradición con un homenaje a Pancho Gandola y un encuentro de payadores

El próximo sábado 1 de noviembre desde las 17:30 horas en el Paseo del Bicentenario, ubicado en Avenida Sarmiento 1040 de San Vicente, el Municipio celebrará el Mes de la Tradición con una jornada especial que incluirá un homenaje al recordado Pancho Gandola y un encuentro de payadores con destacados artistas locales y regionales.

La jornada comenzará con el Homenaje a Pancho Gandola, gran poeta, representante de la cultura y el tradicionalismo sanvicentino, autor de la letra de la milonga “El Último Viaje”. En el marco de este emotivo reconocimiento, se realizará la tradicional plantación del ombú de Pancho, un gesto que reafirma la memoria y el legado de uno de los mayores referentes de la cultura popular del distrito.

Luego, el Paseo del Bicentenario se llenará de guitarras y versos improvisados con el Encuentro de Payadores, donde se presentarán Marta Suint, José Curbelo, David Tokar, Saturno Santana, Luciano Bares, Aron Juárez, Juan Lalanne y Emanuel Gabotto, entre otros. Además, habrá un especial reconocimiento al payador uruguayo Juan Carlos López, en una velada que promete reunir tradición, música y hermandad rioplatense.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura y Deportes junto a la Comisión de Festejos Tradicionalistas de San Vicente, contará también con la Feria de Artesanías de la Estación Cultural, ofreciendo un espacio para disfrutar de la producción artesanal y gastronómica local.

En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al Galpón de las Artes, garantizando la realización de una jornada dedicada a nuestras raíces y al espíritu tradicionalista que caracteriza a San Vicente.

Además, San Vicente se prepara para celebrar la Semana de la Tradición y el 71º aniversario del Centro Tradicionalista El Volcador. En ese marco, el intendente Nicolás Mantegazza recibió al presidente del Centro, Juan Pablo Burgos, junto a su equipo de trabajo, para coordinar las actividades que formarán parte de esta importante festividad.

Durante el encuentro, se planificaron los eventos que se desarrollarán del 10 al 15 de noviembre, en el marco de una nueva edición de la tradicional celebración sanvicentina, que rinde homenaje a las raíces, costumbres y valores del pueblo argentino.

“Seguimos fortaleciendo nuestras tradiciones y promoviendo la identidad cultural que distingue a San Vicente”, destacó el jefe comunal, quien también adelantó que el Municipio trabaja junto al Centro Tradicionalista en nuevos proyectos vinculados a la Fiesta Nacional del Gaucho, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo cultural y turístico del distrito.