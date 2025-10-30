Alerta en Buenos Aires por el aumento de casos de tos convulsa: cuatro bebés murieron y piden reforzar la vacunación

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos de tos convulsa o coqueluche, una enfermedad respiratoria bacteriana altamente contagiosa que afecta sobre todo a lactantes y niños pequeños.

Según el Boletín Epidemiológico bonaerense correspondiente a la semana 42 de 2025, los casos confirmados triplican los registrados durante 2024 y ya se notificaron cuatro muertes de bebés.

Hasta la semana 40, se reportaron 772 casos sospechosos, de los cuales 63 fueron confirmados y 252 considerados probables. Las víctimas fatales eran menores de entre un mes y dos años: tres no habían recibido las vacunas correspondientes, y el cuarto —un recién nacido— no contaba con inmunidad porque su madre no fue vacunada durante el embarazo.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que las coberturas de vacunación contra la enfermedad se encuentran por debajo de los niveles esperados en todas las regiones sanitarias, con especial preocupación en las regiones V, VI, VII y XII, que comprenden municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Ministerio instó a la población a completar los esquemas de vacunación infantil y materna, y recordó que la vacuna contra la tos convulsa forma parte del calendario nacional obligatorio y gratuito.