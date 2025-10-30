Cumple Fiesta: la propuesta para celebrar en familia llega a Costa Azul y Nueva Atlantis

La Municipalidad del Partido de La Costa invita a participar de nuevas jornadas de Cumple Fiesta, un espacio pensado para que las chicas y los chicos de la comunidad puedan celebrar su cumpleaños de manera gratuita, con juegos, música y muchas sorpresas.

La propuesta se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre, de 14.00 a 17.00, en dos centros comunitarios simultáneamente:

Costa Azul: CAPS Costa Azul (Moreno y Catamarca)

Nueva Atlantis: CAPS Nueva Atlantis (Roldán y Olmos)

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, a través de la Dirección General de Inclusión Juvenil y la Dirección de Centros Comunitarios, este programa busca garantizar espacios de encuentro, celebración y promoción de derechos para todas las infancias del distrito.