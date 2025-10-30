Continúa abierta la inscripción para la temporada 2026 en el registro de Artistas de Calle
La convocatoria estará abierta hasta el 24 de noviembre para quienes deseen formar parte de la temporada artística en el espacio público.
La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de La Costa informa que se encuentra abierta la inscripción para los y las artistas de calle que deseen trabajar durante la temporada 2026.
Los interesados e interesadas podrán inscribirse hasta el lunes 24 de noviembre a través del formulario disponible en la página oficial del municipio: www.lacosta.gob.ar/artistascallejeros2026.
Para realizar consultas o solicitar más detalles, se encuentra disponible el correo electrónico: [email protected].