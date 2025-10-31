Llega a Santa Teresita el 4º Torneo Regional de Surf y Bodyboard “Surfing Santa”

Será este sábado 1 y domingo 2 de noviembre, con la participación del Equipo Argentino de Surf y competidores de toda la región.

La Costa se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina y deporte con la 4ª edición del Torneo Regional de Surf y Bodyboard “Surfing Santa”, un clásico del calendario costero que vuelve a reunir a los mejores exponentes del surf argentino.

El certamen, que forma parte del circuito regional, contará con la participación destacada del Equipo Argentino de Surf, representantes nacionales en competencias mundiales, prometiendo un espectáculo de alto nivel sobre las olas de Santa Teresita.

Más allá de la competencia deportiva, los organizadores buscan consolidar el espíritu familiar que caracteriza al evento.“Surfing Santa no solo convoca a surfistas de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata, sino que invita a toda la comunidad a disfrutar de un fin de semana diferente junto al mar”, destacaron.

El público podrá disfrutar de premios y sorteos especiales, un ambiente familiar con espacios de recreación y espectáculos musicales, y shows en vivo que cerrarán la jornada del sábado con toda la energía del surf y la música costera.

Cronograma del torneo

Sábado 1: Check-in a las 07:00 hs, charla técnica a las 07:30 hs y competencia de 08:00 a 16:00 hs. Cierre con música en vivo a cargo de dos bandas locales.

Domingo 2: Competencia final desde las 08:00 hs, con entrega de premios entre las 17:00 y 18:00 hs.

Premiación: Se reconocerá del 1º al 4º puesto de cada categoría, con tablas de surf y otros importantes premios para los ganadores.

Desde la organización resaltaron el acompañamiento de las instituciones locales:

“Sin la mano que nos da la Municipalidad en todo esto, no podríamos llevar a cabo un evento tan importante. Es un trabajo en conjunto”, expresaron los organizadores del torneo.

De esta manera, Santa Teresita se convierte en el epicentro del surf regional, ofreciendo una experiencia única que combina deporte, comunidad y naturaleza.