En La Plata se realizaron jornadas preventivas contra el Dengue

Como parte del Plan Municipal de Prevención de Dengue, esta semana se desarrollaron nuevas jornadas de concientización y prevención en Plaza Malvinas, el parque Alberti y el Jardín de Infantes N°924 de Arturo Seguí.

La primera de las actividades tuvo lugar el martes en el centro educativo de diagonal 144 y 409, estuvo destinada a niños y niñas que asisten a la institución y formó parte de una jornada en donde también se promovió la salud bucal.

En la misma línea, el miércoles se entregaron repelentes elaborados en el Laboratorio de Especialidades Medicinales y folletería informativa en la plaza Islas Malvinas de 19 y 51. Durante la jornada se ofrecieron controles de tensión arterial, vacunación y entrega de preservativos.

Con el mismo fin, el jueves la Comuna se hizo presente en el parque Alberti de 25 y 38, donde entregó la loción repelente y folletería y dialogó con los vecinos y vecinas acerca de la importancia del descacharrado y la disponibilidad de la vacuna contra el dengue en los hospitales provinciales.

Finalmente, como parte de una jornada integral de salud, mañana de 10:00 a 13:00 se brindará información clave para prevenir el dengue en una feria que tendrá lugar en el predio de la estación de trenes de City Bell (12 y 475). También habrá vacunación y controles de tensión arterial.