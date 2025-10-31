La Plata se prepara para vivir la séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana

La ciudad de La Plata volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la buena comida con la llegada de la séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana, que se llevará a cabo los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre en el Parque Alberti (25 y 38). La propuesta, con entrada libre y gratuita, invita a disfrutar de dos jornadas donde los sabores, la cultura y las raíces italianas serán protagonistas.

Organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina junto a diversas entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, el evento propone un verdadero viaje gastronómico con una amplia oferta de platos tradicionales y artesanales que reflejan la diversidad culinaria de las distintas regiones de Italia.

El patio gastronómico y de artesanos abrirá sus puertas el sábado desde las 12 hasta las 23:30, y el domingo desde las 12 hasta las 21:30. A partir de las 16:30 comenzarán los shows en vivo, con música y bailes típicos italianos, que se extenderán hasta las 21:30 e incluirán también talleres de cocina para toda la familia.

Entre las especialidades que podrán degustarse se destacan los clásicos panini, focaccia, fiambres italianos, panettone, lasagna, piegata al forno, pizza napoletana y pizza Margherita, junto con pastas artesanales, panzerotti de Puglia, porchetta y carnes asadas con salsas italianas. Además, habrá una variada oferta de cervezas y aperitivos artesanales, así como postres tradicionales como helados, arancini, panna cotta, sfogliatella y cannoli.

El recorrido también incluirá un espacio destinado a productos y artículos típicos, con stands de bijouterie, textiles gastronómicos, velas, cerámica italiana, aceite de oliva, alfajores y conservas, combinando la tradición artesanal con la cultura mediterránea.

Uno de los momentos más esperados será la presentación del chef David “Tano” Veltri, jurado internacional del Campeonato Mundial de la Pizza y figura destacada tanto en Argentina como en Italia. Su participación aportará un toque de autenticidad y maestría a esta experiencia gastronómica.

El festival cuenta con el apoyo de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia “A Tavola con lo Chef” (Roma), Idimed, Puglia Promozione y numerosas entidades que fortalecen el vínculo cultural y culinario entre ambos países.