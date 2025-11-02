Plaza Moreno celebra el Inti Raymi 2025 con más de 200 artistas

A partir del mediodía, Plaza Moreno se convertirá en el epicentro de la cultura andina con una nueva edición del Inti Raymi 2025, La Fiesta del Sol, una de las manifestaciones más importantes del calendario cultural peruano. La jornada, organizada por la Colectividad Cusqueña en La Plata y el Círculo de Residentes Peruanos en La Plata, contará con el apoyo institucional del Municipio y del Consulado General del Perú en La Plata.

Más de 200 artistas darán vida a la escenificación del Inti Raymi, recreando con vestuarios tradicionales, música ancestral y coreografías típicas la ceremonia original que cada año se lleva a cabo en la ciudad del Cusco. En el marco de esta puesta en escena, se representará el tributo al dios Sol, figura central de la cosmovisión incaica, en un espectáculo que combina historia, arte y espiritualidad.

Además, el evento ofrecerá un amplio programa cultural que incluirá presentaciones de música y danzas típicas, exhibiciones de artesanías y un patio gastronómico con platos tradicionales del Perú, como ceviche, anticuchos, papa a la huancaína y picarones. Estas propuestas permitirán al público disfrutar de una experiencia integral que une las raíces ancestrales con la vida contemporánea de la comunidad peruana en la región.

Desde la organización destacaron que el objetivo de esta celebración es preservar y difundir el legado incaico, además de fortalecer los lazos de integración entre las comunidades peruana y argentina. “Cada año, el Inti Raymi es una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces y compartir con la sociedad platense una parte esencial de nuestra identidad”, expresaron.

El Inti Raymi es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y un acto oficial y principal de identidad nacional en Perú. Atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales cada año, en este caso se celebra en la capital de la provincia de Buenos Aires.

La actividad, abierta a todo público y con entrada libre y gratuita, promete ser una jornada de encuentro y diversidad cultural, en la que los asistentes podrán conocer más sobre la riqueza del patrimonio peruano y su aporte a la vida cultural de La Plata.