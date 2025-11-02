Alertan de un posible aumento de meteoritos gigantes

Un reciente estudio científico, publicado en la revista Acta Astronáutica y liderada por el profesor Mark Boslough, advierte un mayor riesgo de impacto de meteoritos asociados a la corriente de las Tauridas durante los años 2032 y 2036, debido al paso de un enjambre resonante de fragmentos que podrían cruzar la órbita terrestre.

Las Tauridas resultan de residuos que deja el Cometa Encke en su trayectoria alrededor del sol. Durante este periodo, minúsculas partículas entran en la atmósfera terrestre, provocando destellos luminosos conocidos como bolas de fuego de Halloween. La investigación sugiere reforzar la observación y monitoreo internacional ante potenciales riesgos.

“Si los objetos se detectan con antelación suficiente, pueden aplicarse estrategias para reducir el riesgo de impacto”, explicó Boslough.

Los fragmentos más pequeños que componen los meteoros táuridas más comunes entran regularmente en nuestra atmósfera, pero los objetos más grandes que causan daños importantes son menos frecuentes

El trabajo de investigación resalta la necesidad de mejorar la detección temprana de objetos cercanos a la Tierra (NEOs) mediante telescopios infrarrojos y sistemas de defensa planetaria.