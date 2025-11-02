Salto del Agrio, la imponente cascada de Neuquén

En el corazón de Neuquén, el Salto del Agrio en Caviahue-Copahue se erige como una de las postales más deseadas de la Patagonia.

Se trata de una imponente caída de agua de más de 45 metros de altura, enmarcada en un amplio cañadón, que por las mañanas deja ver un arco iris permanente reflejado en las gotas que salpican la cascada.

El río Agrio nace en el volcán Copahue y su alta acidez disuelve minerales como el hierro, tiñendo el agua y las rocas de este tono rojizo impresionante.

Entre las múltiples actividades que pueden realizarse en el Salto del Agrio, se encuentran las caminatas por senderos señalizados, permitiendo a los visitantes observar de cerca la flora y fauna autóctona.

La historia del Salto del Agrio también está impregnada de leyendas y relatos culturales. Según los registros históricos, las comunidades originarias que habitaban la región utilizaban la cascada para rendirle culto y agradecimiento a la naturaleza.