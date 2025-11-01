Se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas con actividades comunitarias

La ciudad de Ensenada festejará este sábado 1° de noviembre el Día de las Iglesias Evangélicas con una jornada llena de propuestas abiertas a toda la comunidad. Desde las 14 horas se realizará la “Fiesta de la Familia” en la Plaza Belgrano, ubicada en calles La Merced y Don Bosco, con juegos, obras de teatro, payasos, inflables, cortes de pelo, entrega de ropa y diversas actividades solidarias. A las 17, los asistentes participarán de la “Marcha para Jesús”, que partirá desde la misma plaza hacia Plaza Peombara. El encuentro concluirá con un acto y oración de cierre a las 17:30 en Avenida Cestino y Cabo Verde.

La convocatoria es organizada por el Consejo de Pastores Evangélicos de Ensenada, que invita a vecinos y familias a compartir una jornada de fe, unión y celebración.