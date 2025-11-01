La Comedia de la Provincia despide el año con humor: últimas funciones de Bye Bye

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Comedia de la Provincia, cierra su temporada 2025 con una propuesta ideal para terminar el año entre risas y buen humor. La exitosa comedia Bye Bye, una de las producciones más celebradas del año, presenta sus últimas funciones en la Sala Armando Discépolo, ubicada en calle 12 entre 62 y 63. Las presentaciones tendrán lugar hoy y 8 de noviembre a las 21 horas, también mañana y el domingo 9 a las 20, con entrada libre y gratuita.

Bajo la dirección de Diego Rinaldi, la obra invita a sumergirse en una historia cargada de enredos, emociones y humor cotidiano. Con un ritmo ágil y personajes entrañables, Bye Bye combina ironía y ternura para explorar los vínculos familiares, los desencuentros amorosos y las pequeñas locuras que atraviesan la vida moderna.

El elenco, integrado por Fabio Prado González, Rocío Santamaría, Oscar Ferreyra, Mariana Torres, Fredy Magliaro, Mariela Marconi, Anahí Carnavale, Mariel Santiago y Mabel Campos, despliega sobre el escenario una química escénica vibrante que contagia energía y diversión. Cada función se transforma en una celebración compartida entre actores y espectadores, donde el humor se mezcla con la emoción.

Con una temporada que mantuvo la sala colmada y cosechó elogios del público, Bye Bye se despide dejando una huella de alegría, cercanía y calidez. De esta manera, la Comedia de la Provincia corona un año de intensa actividad artística, reafirmando su compromiso con la producción teatral bonaerense y el acceso gratuito a la cultura.