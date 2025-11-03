La Biblioteca Del Otro Lado del Árbol realizará el Festival por los Derechos de las Infancias

La Biblioteca Del Otro Lado del Árbol, ubicada en el corazón del Parque Saavedra, llevará a cabo el próximo sábado desde las 15 horas el 15° Festival por los Derechos de las Infancias. “Festejar el encuentro, festejar la plaza, festejar la ternura. Venite a compartir una experiencia inmersiva para recorrer con los sentidos”, indicaron desde la organización del evento. La propuesta es abierta a toda las familias y a toda la comunidad local.

Desde el año 2011 este lugar funciona como un homenaje permanente a las infancias, tomando a la lectura como una herramienta fundamental para la integración, la interacción y el desarrollo constante de los más chicos. A lo largo de estos años, dentro de la región, la Biblioteca se constituyó en uno de los principales espacios en lo que refiere a las infancias. Cientos de familias hoy en día acuden durante la semana para pasar un momento lleno de música y lectura en conjunto con los más chicos. Paula Kriscautzky, fundadora del espacio, sobre este punto en particular en relación al lugar que comenzó a ocupar, le contó a diario Hoy: “Supongo yo que a la constancia y a la convicción y la pasión que le ponemos en este espacio. Hay una convicción de que tenemos que estar acá, que es importante el trabajo que se hace y que tenemos una deuda muy grande para con las infancias en plural”.

Volviendo a la propuesta que se llevará adelante el próximo fin de semana, indicaron que también habrá espectáculos artísticos de lujo para toda la familia, como es el caso de teatro y clown de la mano de Compania D' Zoquetes, la música de La Bandina y Hugo Figueras y todas sus canciones. Además, habrá un momento también para Bebeteca al aire libre, y una muestra fotográfica de Xavier Kriscautzky.