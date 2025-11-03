La UTN hará una jornada de debate sobre las apuestas online

La Secretaría Académica y el departamento de Salud de la UTN Facultad Regional La Plata llevará adelante una jornada titulada “Juegos y apuestas online: un problema de época”. Esta charla, abierta y destinada a reflexionar sobre una problemática cada vez más presente en la sociedad, podrá ser disfrutada por toda la comunidad universitaria.

La problemática de las apuestas, sobre todo en menores, se convirtió en el último tiempo en un conflicto a nivel nacional. Según algunos estudios realizados en el último tiempo, como el caso de Unicef, uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años dice haber realizado apuestas online alguna vez, y seis de cada 10 chicos afirman que conocen a alguien que apostó dinero de manera virtual. Casi la mitad de los adolescentes asegura conocer plataformas o aplicaciones de apuestas online. Según el informe “Apostar no es un Juego”, una encuesta nacional realizada el año pasado, en todas las provincias, a 8.000 adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, el 40% de los encuestados apostaba o había apostado recientemente. En promedio, los adolescentes y jóvenes que apuestan usan el equivalente a dos de cada tres pesos que reciben de sus padres para gastos cotidianos. Por otro lado, tres de cada cuatro opinaron que las apuestas pueden convertirse en una adicción. Además, el 70% de los consultados consideró que el hábito de hacer apuestas tiene efectos negativos y que es una problemática de la juventud que necesita ser tratada.

Bajo este contexto surge la jornada de debate y reflexión en la UTN que se desarrollará a las 18 horas en el Salón de Actos “Presidente Juan Domingo Perón”. “El encuentro propone visibilizar una situación que atraviesa distintos grupos sociales y etarios, con impactos emocionales, económicos y educativos, y que se ha profundizado en el contexto digital actual. La actividad busca generar un espacio de diálogo y reflexión colectiva sobre un fenómeno que interpela a nuestra época y que exige respuestas interdisciplinarias y comunitarias”, destacaron desde la organización. La jornada contará con las disertaciones de Marcela Soengas y Lucas Sánchez.