3I/Atlas confunde a la comunidad científica con un cambio de curso inusual

El cometa interestelar 3I/ATLAS, el tercero confirmado en ingresar al sistema solar desde otra estrella, sorprendió a la comunidad científica durante su paso por el perihelio, el punto más cercano al Sol. Allí registró un cambio de trayectoria y aceleración que no puede explicarse solo por la gravedad, lo que abrió nuevas hipótesis sobre su naturaleza.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb, señaló que el objeto mostró una “aceleración no gravitacional”, con componentes radiales y transversales, “como si algo lo desviara lateralmente”. La explicación más convencional apunta a la sublimación de hielo y la consecuente expulsión de gases, pero Loeb advirtió que la magnitud del empuje “supera lo esperable para un objeto natural”.

La naturaleza inusual del objeto ha llevado a que algunos científicos ya se pregunten si se trata realmente de un cometa o de algo más.