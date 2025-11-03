Capacitación para un entorno más verde: finalizó el Curso de Podadores Urbanos en La Costa

La Municipalidad del Partido de La Costa, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible, llevó adelante una nueva edición del Curso de Podadores Urbanos, una instancia de formación destinada a prestadores de servicios, trabajadores del arbolado urbano y personal vinculado al mantenimiento de espacios verdes, en el marco del Plan de Arbolado Municipal.

Las jornadas se desarrollaron los días 23 y 30 de octubre en la sede de la Secretaría, en Costa del Este, donde los participantes incorporaron herramientas técnicas y conceptuales para intervenir de manera adecuada, segura y responsable en el arbolado público.

La capacitación estuvo a cargo de profesionales del INTA y del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible, quienes abordaron temas como técnicas de poda, manejo de raíces, seguridad laboral, normativa vigente y coordinación con los tendidos de servicios.

Entre los asistentes hubo empleados municipales, trabajadores de las cooperativas locales —la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de San Clemente del Tuyú Ltda. (COS) y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Santa Teresita Ltda. (CESOP)—, además de vecinos interesados en mejorar sus conocimientos sobre la gestión del arbolado.

Esta propuesta se enmarca en la política integral de gestión ambiental que impulsa el Municipio de La Costa, orientada a consolidar un entorno urbano más saludable, sostenible y ordenado.

El objetivo es promover buenas prácticas en el manejo del arbolado público, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado local, las cooperativas y la comunidad en la construcción de ciudades más verdes y resilientes.