Se presenta Lidia Borda en el Teatro Argentino

El día de mañana desde las 19:30 se presentará en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino la reconocida artista Lidia Borda. Las entradas son libres y gratuitas con reserva online. El espectáculo se brindará en el marco del cierre de los talleres Mecila, un consorcio de siete instituciones conformado por tres instituciones alemanas y cuatro latinoamericanas, provenientes de Argentina, Brasil y México. La organización estará a cargo de tres instituciones: el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (Idihcs) de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet (Argentina), la Universidad de Colonia y el Instituto Iberoamericano (Alemania).

El tema central de los talleres es “Historias, Migraciones, Memorias. Convivialidades en disputa moldeadas por diferencias y desigualdades”. Los talleres analizan la complejidad de la convivencia en sociedades marcadas por la diferencia y la desigualdad, centrándose en dos fenómenos cruciales para América Latina y Europa: la migración transnacional y las memorias plurales, pero controvertidas.