Actualizan el valor de las multas de tránsito en la Provincia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó nuevamente el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular el monto de las multas de tránsito en el territorio bonaerense. Según lo establecido en la resolución publicada por el Ministerio de Transporte, la UF tendrá un valor de $1.398,25 durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, en concordancia con el precio promedio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) en La Plata.

La suba representa un incremento del 6,5% respecto del bimestre anterior y se traduce en un aumento directo en los valores de las sanciones previstas por la Ley de Tránsito provincial. De esta manera, las infracciones más severas, como el exceso de velocidad, la conducción temeraria, la negativa a realizar un test de alcoholemia o manejar con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos, pueden superar el millón y medio de pesos.

Por ejemplo, entre las infracciones están cruzar un semáforo en rojo va de entre $513.300 y $1.711.000, circular en contramano entre $513.300 y $1.711.000, mal estacionados entre $85.550 y $171.100, también conducir con alcohol en sangre entre $513.300 y $1.711.000 o negarse a realizarse un test de alcoholemia entre $855.500 y $2.053.200, asimismo por exceso de velocidad los montos varían desde $256.650 hasta $1.711.000.

Además, circular con la VTV vencida de entre $513.300 y $1.711.000, manejar sin documentación entre $85.550 y $171.100, circular sin seguro entre $513.300 y $1.711.000 o circular sin comprobante del seguro: entre $85.550 y $171.100.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que el ajuste responde a la necesidad de mantener actualizada la escala de sanciones en relación con los costos reales del combustible, indicador que refleja la evolución de la economía y el poder adquisitivo. “El objetivo no es recaudar, sino fortalecer la seguridad vial y generar conciencia sobre las consecuencias de las infracciones”, señalaron fuentes oficiales.

También, con este incremento, las multas récord en la provincia de Buenos Aires se convierten en un llamado de atención para los conductores para que se respeten las normas.

Las nuevas tarifas ya rigen en todo el territorio bonaerense y se aplican tanto a las infracciones labradas por la Policía de Seguridad Vial como por los municipios adheridos al sistema de control provincial.