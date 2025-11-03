La final del certamen “Poné Pausa” se realizará en el Estadio de La Costa

El martes 25 de noviembre se llevará a cabo la final del certamen “Poné Pausa” en el Estadio de La Costa, en una edición especial que marcará un nuevo hito para el programa educativo y cultural impulsado desde la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad.

Pablo Parra, coordinador del área, destacó que por primera vez la instancia final se desarrollará en el estadio, lo que refleja el crecimiento y la consolidación de una propuesta que año tras año convoca a más jóvenes del distrito.“Este año la final se hará a lo grande. Superamos todos los récords anteriores con más de 2.300 participantes y 160 cortos presentados, cuando en otras ediciones el promedio era de 100. La temática más elegida tuvo que ver con la identidad argentina y costera”, señaló Parra.

El certamen “Poné Pausa” busca promover la creatividad, la reflexión y la producción audiovisual entre estudiantes de escuelas del Partido de La Costa. A lo largo del año, las instituciones participantes trabajaron en la realización de cortos que abordan temáticas vinculadas a la convivencia, la identidad y los valores comunitarios.

Con más de una década de trayectoria, el programa se ha consolidado como un espacio de expresión y participación juvenil, donde los y las estudiantes pueden compartir su mirada sobre la realidad local y construir mensajes colectivos a través del lenguaje audiovisual.

La final reunirá a las producciones destacadas de esta edición y contará con la proyección de los cortos finalistas, la premiación a los ganadores y una jornada de encuentro y celebración junto a la comunidad educativa.