Este miércoles llega la instancia de canto de las Olimpíadas Escolares en el Multicultural de Mar de Ajó

El próximo miércoles 5 de noviembre, de 8.30 a 15.00hs, el Espacio Multicultural de Mar de Ajó será escenario de una nueva jornada de las Olimpíadas Escolares del Partido de La Costa, dedicada al canto.

Estudiantes de las escuelas secundarias del distrito participarán con interpretaciones solistas y grupales, representando a sus instituciones con propuestas que combinan talento, identidad y compromiso.

Desde la organización destacaron que esta instancia “es una de las más esperadas del calendario, porque cada año los chicos sorprenden con su talento y entusiasmo. Más allá del resultado, se trata de compartir y celebrar lo que nos une”.

Las Olimpíadas Escolares, impulsadas por la Municipalidad de La Costa, integran disciplinas deportivas, artísticas y culturales con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades educativas y promover valores como la participación, la creatividad y el compañerismo.

Con micrófonos encendidos y mucha energía juvenil, el Multicultural de Mar de Ajó se prepara para vivir una jornada que pondrá en primer plano el talento de las y los estudiantes costeros.