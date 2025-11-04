Encuentro “Territorios que Educan”: una jornada para repensar los desafíos actuales de la educación

El sábado 8 de noviembre se llevará a cabo en Mar de Ajó el Encuentro de Educación Territorios que Educan, una jornada de reflexión y debate orientada a compartir experiencias y avanzar en la construcción colectiva de una nueva estatalidad educativa.

La propuesta busca fortalecer los vínculos entre educación, territorio y comunidad, a partir del trabajo en cuatro ejes de discusión:

Escuela y comunidad

Políticas de cuidado

Formación docente

Hacia una nueva ética digital

El encuentro se desarrollará desde las 8.30 en el Anexo de Bellas Artes de Mar de Ajó (Sacconi esquina Yrigoyen), y está dirigido a docentes, estudiantes, trabajadores de la educación y personas interesadas en analizar los desafíos actuales del sistema educativo y su relación con los territorios.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario: https://forms.gle/rzpcn2Ui6J66PEd56